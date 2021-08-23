شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يعاود الارتفاع – تحليل – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 72.22، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.54% بما يعادل 0.059 نقطة ليستقر السهم على سعر 3.901 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 72.22، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 74.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد