شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته الأخيرة البحث عن قاع صاعد ليتخذ قاعدة تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي ليستعيد تعافيه والارتفاع من جديد، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.92% بما يعادل 95 سنت ليستقر على سعر 104.65 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 98.00، ليستهدف مستوى المقاومة 115.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه