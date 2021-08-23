شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 12.20 نقطة ليستقر على سعر 3,199.95 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 3,182.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 3,075.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه