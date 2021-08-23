شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% بما يعادل 32 سنت ليستقر على سعر 137.65 دولار، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 152.05، ليستهدف مستوى الدعم 129.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه