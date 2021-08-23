شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت الاندفاع صعوداً ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 67.70، ونحتاج لمراقبة السعر الآن، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 68.90 كمحطة إيجابية تالية، في حين إن صمود هذا المستوى أمام الاندفاع الصاعد سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو زيارة مناطق 64.55 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد