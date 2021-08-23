شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية إضافية ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية أمام السعر، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر 22.90 لتأكيد التوجه نحو 22.00، مع التذكير بأهمية الثبات دون 23.75 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.70 والمقاومة 23.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط