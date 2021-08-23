شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1797.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو النطاق الجانبي بين المستويات المذكورة، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي