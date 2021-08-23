شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب من مستوى 1.3680، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.3570 وتمتد إلى 1.3500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3570 والمقاومة 1.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط