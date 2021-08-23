الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب من مستوى 1.3680، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.3570 وتمتد إلى 1.3500.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3570 والمقاومة 1.3700

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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