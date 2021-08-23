شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية عند 1.1725، ويحتاج لتخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو 1.1780 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الرئيسي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1690 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد