شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعوض خسائر أسبوع ويصعد 3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين بعد سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مدفوعة بضعف الدولار على الرغم من مخاوف الطلب التي أذكتها زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا

وارتفع خام برنت 2.17 دولار، بما يعادل 3.2 بالمئة، إلى 67.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0901 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل إلى 64.60 دولار خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 مايو أيار.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم أكتوبر تشرين الأول 2.11 دولار، بما يعادل 3.3 بالمئة، إلى 64.25 دولار للبرميل وكانت قد بلغت 61.74 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 21 مايو أيار.

وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي، فانخفض برنت حوالي ثمانية بالمئة ونزل خام غرب تكساس الوسيط بنحو تسعة بالمئة.

ومع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تفرض المزيد من الدول قيودا جديدة على السفر.