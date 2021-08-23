الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين 23-8-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان مسجلا 18.23جنيه للشراء، و18.41جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.22جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.30جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.30 جنيه للشراء.

 

18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.27 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر18.27 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.26 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.29 جنيه للشراء.

 

18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.32 جنيه للشراء.

 

18.46 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا