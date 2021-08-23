شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم.. البطاطس تتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23-2021 ارتفاعا لعدد من الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حيث سجلت الطماطم 2.5-4.5 جنيه مقابل 2-4.2 جنيه للكيلو امس.

كما ارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو مقابل 3-6.25 جنيه للكيلو مقابل 3-6 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء 9-21 جنيها للكيلو مقابل 7-18جنيها للكيلو، وسجلت الكوسة ليتراوح سعر الكيلو بين 3- 6.5 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.