شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم 14200- 14600جنيه بالمصنع.. والأسمنت بين 880-1150جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت والجبس استقرارا فى الأسواق اليوم الاثنين 23-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية، وسجلت أسعار الحديد بين 14200- 14600جنيها للطن تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيها للطن.

واستقر سعر الأسمنت الأسود البورتلاندي بين 880- 1150 جنيها تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، وتراوح سعر الأسمنت "المخلوط" بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك.

وبالنسبة لباقي الخامات فتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان.