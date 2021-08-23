شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 23.9% ارتفاعاً بقيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا لتسجل 1.2 مليار دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.9%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأسبانيا مسجلة 525.7 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 429.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من أسبانيا 719.6 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 576 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 24.9%.

وجاء الحديد والصلب على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لأسبانيا خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراته 149.4مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 113.7 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 50 مليون دولار، ثم ملابس 34.2 مليون دولار، وأخيراً المنيوم ومصنوعاته 19.7 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الأسبانية بمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 /2021 لتسجل 11.3مليون دولار مقابل 8.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.1 %.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأسبانيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.2%.