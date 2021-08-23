شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 23-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.