وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 124.55 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 90.55 بارتفاع قدره 37.54٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق في ظل تداعيات ازمه كورونا .

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا فقد بلـغ الرقـم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 368.63خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 325.56 بارتفــاع قدره 13.23 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف .

شكرا لقرائتكم خبر عن 14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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