شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-8-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية من المزارع المصرية، وبالنسبة للدواجن البيضاء فتراوحت أسعارها بين 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو.

وسجلت الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار البيض الأبيض المزارع بين 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك بين 40- 42 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39- 40 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.