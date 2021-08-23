شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.26 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.27 للشراء، 18.44 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.26 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.29 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.