شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل ثباتا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.