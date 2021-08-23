شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 9 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل توقف موجة شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، مع ترقب المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

أضاف اليورو مقابل الدولار أكثر من 0.3% إلى 1.1732$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1692 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1688$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، ضمن عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.1664$.

وعلى مدار الأسبوع الفائت ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.8% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوياته خلال العام الجاري عند 93.73 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية.