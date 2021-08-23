شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% لأعلى حاجز 1,000$ للأونصة مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتداعيات تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور دلتا سريع الانتشار.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.58% لتتداول حالياً عند 1,014.27$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 998.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 996.00$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 93.31 مقارنة بالافتتاحية عند 93.48.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 62.4 مقابل 63.4 في تموز/يوليو، وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 59.1 مقابل 59.9 قي تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً 0.9% إلى 5.82 مليون مقابل ارتفاع 1.4% عند 5.86 مليون منزل في حزيران/يونيو الماضي، كما تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لصدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 698 ألف منزل مقابل تراجع 6.6% عند 676 ألف منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 209.88 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,400,284 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة، أكثر من 4,562 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.