شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسهل تراخيص الطيف الترددي للاتصالات لتعزيز الابتكار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي"، حيث تسعى إلى توفير أكثر من 13 جيجاهرتز من الترددات والبدء بترخيص استخدامها بشكل مخفف في بداية العام 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يسعى إلى تمكين حق الوصول لاستخدام الطيف الترددي بشكل تشاركي بين المستخدمين لمختلف الخدمات الراديوية؛ بهدف تمكين وتعزيز الابتكار ضمن أساليب تراخيص مرنة، وتلبية احتياجات السوق من الطيف الترددي عبر انتهاج أساليب مبتكرة لإدارة الطيف الترددي.

وتسعى الهيئة في إطار دورها كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومن خلال توفير تلك الترددات إلى تمكين الاستخدامات المبتكرة من الطيف الترددي وتحفيز التقنيات الناشئة، فضلاً عن إتاحة التجارب في مجموعة من النطاقات الترددية، والحد من القيود التي يتم وضعها على تراخيص استخدام الترددات بما يسهم في تعزيز دور المملكة الريادي دوليا في تمكين التقنيات والتطبيقات الرقمية المبتكرة.

ويأتي الترخيص المخفف للطيف الترددي في إطار مبادرة "هيئة الاتصالات" لدعم وتسهيل الاستثمار في التطبيقات اللاسلكية، وتبني حزمة من الأساليب المبتكرة والمرنة لإدارة الطيف الترددي وتمكين الاستخدام التشاركي والديناميكي للطيف الترددي، والعمل على ضمان التوافق بين مستخدمي الطيف الترددي.

وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كافة الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة للإفادة بمرئياتها وملاحظاتها حيال الوثيقة، في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بها أو تسليمها باليد في مقر الهيئة بمدينة الرياض.