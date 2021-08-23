شكرا لقرائتكم خبر عن "إس تي سي حلول" تعلن نيتها إدراج أسهمها بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مايو 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.