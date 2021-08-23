شكرا لقرائتكم خبر عن "إس تي سي حلول" تعلن نيتها إدراج أسهمها بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مايو 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، أعلنت في مارس الماضي عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لها.
وقالت في بيان لـ"تداول"، إنها بصدد تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية "تداول".
وفي يناير الماضي، أعلنت "إس تي سي" عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" في "تداول".
وقالت إن شركة إس تي سي حلول هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.
وتقوم إس تي سي حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.