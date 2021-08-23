شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف الوصول للمركز السادس عالميًا بجودة الطرق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تهدف المملكة العربية السعودية الوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خيارات تنقّل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة وذلك طبقا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وعلى ذات الصعيد، نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية عددًا من مشاريع الصيانة على شبكات الطرق في منطقة تبوك، التي يتجاوز طول الشبكة فيها 4 آلاف كم، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على شبكات الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك ضمن جهودها لتكثيف سلامة وجودة الطرق في المملكة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات الصيانة والتجديد على طرق بأطوال تتجاوز 3891 كم، من خلال 20 مشروعا للصيانة منها 13 مشروع صيانة جذرية، من شأنها رفع مستوى الصيانة والسلامة، أبرزها تنفيذ حواجز خرسانية بطول 30128 مترا طوليا، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بأطوال تتجاوز 121747 كم.

وأوضحت أنه تم تركيب 4000 لوحة تحذيرية على الطرق التابعة للوزارة، وتركيب 163000 علامة أرضية، إضافة إلى تنفيذ السياج عالي الشد بطول 160 كم.

يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وتتضمنت الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.