شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "فواز الحكير": الشركة عادت لمستويات 2019.. ونتخارج من أعمال لا تحقق ربحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاه، إن الشركة عادت إلى مستويات عام 2019، مشيرا إلى أن مبيعات الأونلاين تراجعت بعد زيادة مبيعات المحالات.

وأضاف أن الشركة اتخذت قرارات مهمة وجريئة، من أهمها أن تكون كل المحلات تجارية والدول التي تعمل بها الشركة والتي ستبقي عليها، مدرة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بحسب موقع قناة العربية.

وتابع: "نخرج من المحلات والدول التي لا تساعد على الربحية وهذا ما فعلناه آخر 12 شهرا".

,أوضح مكرزل أن الشركة تقوم حاليا بعملية تطوير بإضافة علامات تجارية عالمية، مشيرا إلى أن تركيز الشركة كان من قبل على سوق الملابس والإكسسوارات، والآن أضافت الشركة الإلكترونيات وعلامات تجارية رياضية، وهذا الاتجاه سيرفع المبيعات والأرباح.

وعن سبب تراجع أرباح الشركة عبر الإنترنت، قال مكرزل إن الشركة لديها الآن أكثر من 1500 محل تجاري في أرجاء المملكة، والمبيعات بهذه الفروع ارتفعت، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات الأونلاين، مقارنة بالأشهر التي كانت مغلقة فيها محالات الشركة بسبب الإغلاق أثناء فترة كورونا.

ومقارنة بالفترة قبل كورونا، ارتفعت مبيعات الشركة عبر الإنترنت، إلى 61 مليون ريال، من 6.8 مليون ريال، وفقا لمكرزل.

وفيما يتعلق بالخسائر المتراكمة التي وصلت إلى 47% من رأسمال الشركة، قال إن الشركة تعمل على دراسة كافة الخيارات الممكنة على المدى الطويل لتحسين هيكل الشركة، وقريبا سيتم الإعلان عن الخطوات التي سنتخذها بخصوص هذا الأمر، والمستشارين الذين عيناهم.



وتحولت الشركة إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 45.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2021، مقابل خسائر نحو 535.6 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وأضافت الشركة إن تحولها للربحية في الربع الأول من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها زيادة الإيرادات بنسبة 201% ما يعادل نحو 1.136 مليار ريال.

وكانت الشركة قد حققت خسائر بنحو 348.3 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.