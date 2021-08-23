شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تستأنف حكم التصفية بموجب نظام الإفلاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن تقديم استئناف على الحكم الصادر بالقضية رقم 4407 لعام 1440 من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية الصادر خلال أغسطس الحالي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن حكم المحكمة قضى بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بنظام الإفلاس للشركة وافتتاح إجراء التصفية وتعيين بدر التميمي أمين للتفليسة، وذلك خلال المواعيد النظامية المنصوص عليها بنظام الإفلاس.

ورفض دائنو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، وفق بيان سابق.

وقالت "الخضري" إن اجتماع تصويت الدائنين كان على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة المقترح بموجب نظام الإفلاس السعودي، والذي تم تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام وعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت "الخضري"، إن المادة 217 من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار.

وسيتم افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

وذكرت أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة خلال مهلة 14 يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

ومنذ أيام، أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" استلامها قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وافتتاح إجراء التصفية.

كما أعلنت الشركة في أغسطس الجاري عن تعرض خوادم الشركة لهجوم إلكتروني (قرصنة)، يوم السبت الماضي 7 أغسطس 2021.