شكرا لقرائتكم خبر عن قدرة استيعابية 40 ألف طن.. أهم المعلومات عن محطة ميدتاب لتداول المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل قطاع البترول باستمرار على دعم قدرات البنية الأساسية فى مجال استقبال وتداول ونقل البترول، و بالتوازى مع إنشاء المشروعات الجديدة فإنه يجرى دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية فى التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وفيما يلي أهم المعلومات حول موقف التشغيل الحالى لمحطة تداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة التابع لشركة ميدتاب إحدي شركات قطاع البترول، وكانت كالتالي..

1- تصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 ألف طن.

2- تستقبل ناقلات محملة بما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف طن.

3- تضم 7 خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود الطائرات والستيرين .

4- ويتم من خلالها استقبال ناقلات السولار المستورد .

5- كما يتم كذلك تصدير فائض احتياجات السوق المحلى من بعض المنتجات البترولية من إنتاج مصفاة تكرير ميدور.