شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر المقاومة الأولية- تحليل - 23-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بعد تسجيله لبعض الأهداف السلبية إلى تشكيل ارتداد تصحيحي صاعد لنلاحظ اقترابه بذلك من المقاومة الأولية المستقرة عند 128.80, يعتمد السيناريو الحالي على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباته تجديد السعر للهجوم السلبي ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو المحطات السلبية والتي تتمركز قرب 127.60 و 126.65 على للتوالي.

أما تعرض السعر للضغوط الإيجابي وتحقيقه لاختراق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي للفترة الحالية ولنتوقع استهدافه بذلك لبعض المستويات الإيجابية بانجذابه نحو 129.55 وصولا للمتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 130.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.85 و 127.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة