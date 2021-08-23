شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينحصر دون المتوسط المتحرك-تحليل - 23-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

بالرغم من تمركز سعر الزوج حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استقراره السلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمثل بمستوى 151.25 يدعم توقعنا التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف قريبا دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 148.60 تقريبا.

مما سبق, سنبقى بانتظار وصول السعر نحو الهدف الرئيسي المقترح سابقا مع التنويه إلى أهمية مراقبته نظرا لأهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.70 و 148.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط