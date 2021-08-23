شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينحصر مجددا– تحليل - 23-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بالهبوط دون الدعم المستقر عند 949.80 ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد إيجابي واضح لينحصر مجددا ضمن المسار الضيق والمتمثل بالدعم المذكور سابقا بينما يشكل مستوى 1035.00 حاجز مهم أمام التداولات الحالية.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50, فإن ذلك يؤكد تأجيل السعر للهجوم السلبي لحين اختباره للحاجز المذكور سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط