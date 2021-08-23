شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحاول اختبار الدعم المكسور– تحليل- 23-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس الهجوم السلبي بتسجيله لمستوى 3.9600 مشكلا بعد ذلك ارتداد تصحيحي محاولات اختبار الدعم المكسور والمستقر حاليا قرب 4.2250 ليشكل بدوره مقاومة جيدة أمام التداولات السلبية.

كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة المذكورة سابقا, تزيد من فرص احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجديد المحاولات السلبية والوصول نحو 4.0350 و 3.880 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2250 و 4.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة