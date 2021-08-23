شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى سوق الجملة بالعبور اليوم.. البلطي الأسواني 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الاثنين 23-8-2021 ارتفاعا طفيفا في البلطي المزارع مع استقرار باقي الأصناف وفقا للأسعار في سوق العبور للجملة.

سجل البلطي مزارع 1 بين 22-26 جنيها للكيلو مقابل 21-24 جنيها للكيلو ، واستقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ،أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر المرجان " 1 " 28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو .

واستقر البربون " 1 " 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو،وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.