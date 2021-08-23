شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل صاعد بعد الارتكاز على دعم القناة الهابطة، ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 0.7225، ليكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم.

نشير إلى أن الارتفاع المتوقع مؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7225 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.7330.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7225

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد