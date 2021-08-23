شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من التداولات الجانبية بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1797.00، وقد يجري اختباراً لهذه المقاومة خلال الجلسات القادمة.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الحركة الجانبية بين المستويات المذكورة إلى أن يتم اختراق أحدها ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1825.15، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1735.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي