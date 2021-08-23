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أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين.. الضأن يتراوح بين 130-160 جنيها

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القاهرة - سامية سيد -  

ينشر الخليج 365 أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 23-8-2021، والتي شهدت استقرارا لجميع الأصناف، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في القاهرة والجيزة. 

 

 

 

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.  

 

 

 

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، والكبدة الضأن130-160 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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