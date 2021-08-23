شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط محاولات المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.12% بما يعادل -125.089 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ويتزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك مازلنا على موقفنا السابق بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.

أغلق المؤشر على مستوى 11,076.55 مقابل الإغلاق السابق عند 11,201.64، بإجمالي قيمة تداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال، بعدد أسهم متداول عليها فوق 150 مليون سهم، تقاسمتهم أكثر من 249 ألف صفقة.