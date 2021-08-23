شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.53% إلى مستويات 0.7157 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7119 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7163، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7139.

هذا وتابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة للمركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلي ما قيمته 51.7 مقابل 56.9 والتي عدلت من 56.8 في تموز/يوليو الماضي، واتساع انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 43.3 مقابل 44.2، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساع الانكماش إلى ما قيمته 43.5 مقابل 45.2 في تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 62.4 مقابل 63.4 في تموز/يوليو، وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 59.1 مقابل 59.9 قي تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً 0.9% إلى 5.82 مليون مقابل ارتفاع 1.4% عند 5.86 مليون منزل في حزيران/يونيو الماضي، كما تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لصدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 698 ألف منزل مقابل تراجع 6.6% عند 676 ألف منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، نترقب الخميس القادم الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.