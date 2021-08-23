شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.80% بما يعادل -2.20 نقطة ليستقر على سعر 120 ريال، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 120.87، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد، كما يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 120.87، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 130.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.50 ومستوى المقاومة 127.00.