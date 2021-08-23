الارشيف / الاقتصاد

كهرباء السعودية يمحو خسائره المبكرة – تحليل صباحي – 23-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء يمحو خسائره المبكرة – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم كهرباء السعودية (5110) ببداية تداولات الجلسة ليسجل أدنى سعر له عند 25.85، ليرتد منه ارتفاعاً ويمحو جميع تلك الخسائر المبكرة، ليغلق السهم على سعر 26.45 ريال، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك يأتي في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 27.15 استعداداً لمهاجمته.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.15. 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا