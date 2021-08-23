شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يمحو خسائره المبكرة – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم كهرباء السعودية (5110) ببداية تداولات الجلسة ليسجل أدنى سعر له عند 25.85، ليرتد منه ارتفاعاً ويمحو جميع تلك الخسائر المبكرة، ليغلق السهم على سعر 26.45 ريال، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك يأتي في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 27.15 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.15.