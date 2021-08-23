شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الشركة الخليجية (8260) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.57% ليخسر السهم نحو 26 هللة ويغلق على سعر 16.30 ريال، ولكن أمام ذلك نجد بأن السهم يتحرك بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 17.22، ليستهدف مستوى الدعم 15.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.21 ومستوى المقاومة 17.22.