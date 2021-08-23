شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر السهم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليضاعف من الضغوط السلبية على تداولات السهم القادمة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.88% ليخسر السهم نحو 55 هللة ويستقر على سعر 28.70 ريال.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 28.10، ليستهدف بعدها أولى مستويات الدعم عند 26.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.50 ومستوى المقاومة 29.70.