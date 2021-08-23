شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم العبد اللطيف (2340) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.87% ليكسب السهم نحو 30 هللة ويستقر على سعر 34.70 ريال، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 34.70، ليستهدف مستوى الدعم 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.35 ومستوى المقاومة 36.90.