شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سابك (2010) في آخر جلساته، وسط استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم بتداولاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.49% ليخسر السهم نحو 60 هللة ويستقر على سعر 121.00 ريال، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 120.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 128.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 119.00 ومستوى المقاومة 123.40.