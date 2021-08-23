شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع الطاقة (TENI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.25% ليخسر المؤشر نحو 13.86 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 5,488.26، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 5,473.63، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5,416.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,449.09 ومستوى المقاومة 5,533.86.