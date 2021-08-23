شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إس تي سي (7010) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 0.46% ليكسب السهم نحو 60 هللة ويستقر على سعر 131.80 ريال، ولكن بالرغم من صعود السهم إلا أنه يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه عودة الاستقرار أعلى مستوى 133.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 139.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 129.00 ومستوى المقاومة 135.80.