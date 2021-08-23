شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مكة للإنشاء (4100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% ليكسب السهم نحو 10 هللة ليستقر على سعر 64.00 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 66.00، ليستهدف مستوى الدعم 61.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.60 ومستوى المقاومة 65.10.