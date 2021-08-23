شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الشرقية للتنمية (6060) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على اثر كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد السهم خسائر حادة بنسبة بلغت -4.40% بما يعادل 4.40 نقطة ويستقر في نهاية التداولات على سعر 95.50 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 99.80، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 92.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 92.10 ومستوى المقاومة 99.80.