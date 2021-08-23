شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 11078نقطة، وملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 11150 نقطة، والذي يقابل عنده الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، وهو ما قد يضغط على المؤشر مرة اخرى لاسفل لمستوى الدعم 10950 نقطة كمستوى اول ثم 10800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11150 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,035 بينما مستوى المقاومة هو 11,109 نقطة