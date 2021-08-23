شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 275 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام والقوي عند 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 270 وبين مستوى المقاومة هو 280 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد