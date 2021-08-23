شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 23-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 134 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع تراجع في الاجل القصير قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 116 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 140 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 129 وبين مستوى المقاومة هو 137 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط